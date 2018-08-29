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Macron: Dünya yol ayrımında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın geleceğine yeni bir ivme kazandırmak için karar verilmesi gerektiğini açıkladı.

AA | 29.08.2018 - 09:05..
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Macron, resmi ziyaret için geldiği Kopenhag'da Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen'i kabul etti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rasmussen, Danimarka ve Fransa’nın gündeminin Avrupa’nın geleceği olduğunu kaydetti.

Macron: Dünya yol ayrımında

"SORUMLULUK ALMAMIZ GEREK"

Rasmussen, NATO üyesi ülkelerin, birliğe daha fazla katkıda bulunması gerektiğini belirterek, “Kendi güvenliğimizi sağlamak için daha fazla sorumluluk almamız gerek.” dedi.

Macron ise Danimarka’nın daha fazla birliğe dahil olmasının Fransa için olumlu olacağını bildirdi. Daha sonra Kraliyet Kütüphanesi’ne geçen Macron ve Rasmussen burada öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"HEP BİRLİKTE YAPMALIYIZ"

Rasmussen, Avrupa Birliği (AB) projesine ilişkin bir soru üzerine, "Avrupa’nın değerleri devam edecekse bunu hep birlikte yapmalıyız." diye konuştu.

Macron: Dünya yol ayrımında

"DÜNYA YOL AYRIMINDA"

Macron da birçok tehdidin olduğuna işaret ederek, “Dünya yol ayrımında. Avrupa’ya yeni bir ivme kazandırmak için karar vermezsek ne olacak? Büyük ülkeler ve şirketler bizim yerimize karar verecek.” ifadesini kullandı.

Kraliçe 2. Margrethe tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katılan Macron, burada yaptığı konuşmada, Danimarka ve Fransa’nın birbirine çok yakın ülkeler olduğuna dikkati çekti.

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