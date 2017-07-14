Macron ile Trump, Eyfel Kulesi'nde yemek yedi

Fransız Devrimi'nin yıl dönümü olan 14 Temmuz, Fransa'da büyük bayram olarak kutlanıyor.

ONUR KONUĞU OLARAK TRUMP'I DAVET ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Temmuz törenlerine 'onur konuğu' olara ABD Başkanı Donald Trump'ı davet etti. Daveti kırmayan Trump, eşi Melania Trump'la birlikte Fransa'ya gitti.

Fransa Cumhurbaşkanı Trump için Eyfel Kulesi'ni kapattı

EYFEL KULESİ'NDE YEMEK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, onur konuğunu Paris'in en gözde mekanı Eyfel Kulesi'nde eşi Brigitte Trogneux'la birlikte yemekye ağırladı.