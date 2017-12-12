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Macron: Trump Paris Anlaşması'na geri dönerse biz buradayız

Emmanuel Macron, Haziran ayında Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilme kararı alan Trump'ın, tekrar anlaşmaya katılmaya karar vermesi durumunda ABD'yi kabul edeceğini söyledi.

DHA | 12.12.2017 - 16:24..
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Macron: Trump Paris Anlaşması'na geri dönerse biz buradayız

Fransa'nın başkenti Paris'te, iklim değişikliği kapsamında düzenlenen Tek Gezegen Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Haziran ayında Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilme kararı alan ABD'nin kararını tekrar gözden geçireceğini umduğunu söyledi.

"ÇOK SALDIRGAN BİR DAVRANIŞ"

CBS televizyon kanalına verdiği röportajda Macron, "ABD Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Bir ülkenin kendi başına böyle bir anlaşmadan ayrılma kararı alması ve diğerlerini yeniden müzakereye zorlaması çok saldırgan bir davranış. Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama maalesef gerçekler bunlar." dedi.

Macron verdiği röportajda ABD Başkanı Trump'ın yeniden müzakerelere açık olmasının bir şey değiştirmeyeceğini söyledi ve "Anlaşmayı imzalayan 190 ülkeyle tekrar müzakereye girmek benim için yapılabilecek bir şey değil. Üzgünüm ama yapamam. Müzakerelere açık değiliz fakat Trump Paris Anlaşması'na geri dönmeye karar verirse biz buradayız." dedi.

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