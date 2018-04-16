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Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

Basın karşısında Suriye'ye yapılan saldırı ile kendi kendini öven Macron bir anda kontrolü kaybederek, "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" dedi.

AA | 16.04.2018 - 04:07..
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Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

Esad'ın kimyasal kapasitesinin yok edildiğini açıklayan Macron, ABD'yi Suriye'de kalmaya kendilerinin ikna ettiği ve harekatın sadece kimyasal silah üretim merkezleriyle sınırlı kalmasını sağladıklarını söyledi.

Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

"TÜRKLER VE RUSLARI AYIRDIK"

Cumhurbaşkanı Macron, Suriye krizini çözmek için Fransa'nın tüm ülkelerle konuştuğunu ve yeniden inisiyatif alacağını belirterek, "Eğer Doğu Guta'daki kimyasal saldırı ve çatışmalardaki yoğunluk artmasaydı, ben Türkiye'ye giderek Erdoğan, Putin ve Ruhani ile bir araya gelmeyi planlıyordum. Bu buluşmayı gerçekleştirmek için yeniden girişimde bulunacağım." dedi.

Rusya'nın, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasında Esed rejiminin "suç ortağı" olduğunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e söylediğini belirten Macron, "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk

"ABD'Yİ SURİYE'DE KALMAYA İKNA ETTİK"

Macron, BFMTV ve Mediapart tarafından canlı olarak yayınlanan özel programda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emmanuel Macron, "(Suriye'de) Askeri planda operasyonu başarıyla tamamladık ve kimyasal silah üretimi yapılan ve geliştirilen 3 merkez hedef alındı. Bir merkez ABD ve İngiliz güçleri, biri ABD ve biri de Fransız güçlerince vuruldu. (Esed rejiminin) Kimyasal kapasitesi yok edildi." diye konuştu.

Operasyon öncesi ABD tarafıyla yoğun bir görüşme trafiği yaşandığını kaydeden Macron, "10 gün önce ABD Başkanı Trump askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. İkincisi de harekatın sadece kimyasal silah üretim merkezleriyle sınırlı kalmasını sağladık." şeklinde konuştu.

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