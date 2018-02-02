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Macron'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sarfettiği "Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli" sözlerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tepki göstermesi üzerine, yeni bir açıklamada bulundu.

AA | 02.02.2018 - 15:19..
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Macron'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunus ziyaretinin ardından Senegal'ın başkenti Dakar'a hareket etmeden önce havalimanında düzenlediği basın toplantısında, "Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli" şeklindeki sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gösterdiği tepkiye değindi.

"BÖLGEDE UZUN SÜRE KALMAYI HEDEFLEMEDİĞİ ANLAMINA GELİYOR"

Macron, "Şunu belirtmek isterim ki Türkiye Dışişleri Bakanının tepkisi, muhtemelen operasyonun sınırı güvence altına alma amacı taşıdığı, Türkiye'nin bugün bulunduğu noktadan daha ileri gitmeyi veya bölgede uzun süre kalmayı hedeflemediği anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

"MEŞRU BİR HAK"

Türkiye'nin sınırında yaptığı operasyonların, güvenliğini sağlamak ve DEAŞ ile mücadele için "meşru bir hak" olduğunu aktaran Macron, ancak "operasyonların yönünün değişmesi ve işgal halini almasında tepkinin farklı olacağını" sözlerine ekledi.

"FRANSA YA DA BAŞKA HİÇBİR ÜLKE BİZE DERS VEREMEZ"

Fransa Cumhurbaşkanının "Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli" ifadelerini kullanmasının ardından, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şu yanıtı vermişti:

"Afrin operasyonuyla ilgili Fransa ya da başka hiçbir ülke bize ders veremez. Bu operasyonun amacının ne olduğunu çok iyi biliyorlar, kendilerine de net bir şekilde anlattık, bilgi de verdik. Dışışleri Bakanıyla da görüştük, Cumhurbaşkanımız zaten Macron ile görüşüyor. Maalesef bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var; bunu genel söylüyorum. Yüzümüze karşı konuştukları zaman 'haklısınız tabii, meşru müdafaa hakkınız, güvenliğiniz önemli...' Sonra arkadan böyle değişik konuşmalar yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, gidip Cezayir'i işgal eden, Biz Fransa değiliz, Mağrip ülkelerini veya Afrika'daki Fransa'nın yaptıkları ortada. Bunların hepsini biliyoruz. Yani Fransa gibi ülkeler bize bu konularda, yani uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığımız bir operasyonda bize ders vermemesi gerekiyor."

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