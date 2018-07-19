Fransa'da 1 Mayıs eylemleri oldukça şiddet dolu ve bir o kadar da tartışmalı geçmişti. 1 Mayıs olaylarında ülke genelinde yapılan gösterilerde çokça kişininin yaralandığı ve polisler tarafından darbedildiği açıklanmıştı.

Bugün Fransa'da ortaya çıkan bir detay polis şiddetinden farklı, direkt olarak devlet şiddetini gözler önüne serdi.

MACRON'UN KORUMASINDAN EYLEMCİLERE DAYAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabinesinde çalışan bir görevlinin 1 Mayıs'ta gösterici dövdüğü ortaya çıktı. Macron'u zorda bırakan olay, Le Monde gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı.

Macron'un ekibinden işçilere dayak VİDEO

YETKİ ALANI DIŞINDA

Benalla'nın videoda, yetkisi olmadığı halde polis kaskı taktığı ve polislerle birlikte göstericilere müdahale ettiği açıkça görülüyor.

Lemonde'nin ortaya çıkarttığı görüntülerin etkisi kısa sürede yayılırken,

Videodan Macron'un kabine müdürünün haberdar olduğu ve Elysee Sarayı dışındaki organizasyonların güvenlik sorumlusu olarak görev yapan Benalla'yı ceza olarak 15 gün işten uzaklaştırdığı da ortaya çıktı.



Ceza sonrası Benalla'nın Elysee Sarayı'nda idari bir işe atandığı belirtildi.