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Macron'un ekibinden işçilere dayak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ekibinden bir koruma görevlisinin, 1 Mayıs'ta iki göstericiye şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri basında yer aldı.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 13:07..
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Fransa'da 1 Mayıs eylemleri oldukça şiddet dolu ve bir o kadar da tartışmalı geçmişti. 1 Mayıs olaylarında ülke genelinde yapılan gösterilerde çokça kişininin yaralandığı ve polisler tarafından darbedildiği açıklanmıştı.

Bugün Fransa'da ortaya çıkan bir detay polis şiddetinden farklı, direkt olarak devlet şiddetini gözler önüne serdi.

Macron'un ekibinden işçilere dayak

MACRON'UN KORUMASINDAN EYLEMCİLERE DAYAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabinesinde çalışan bir görevlinin 1 Mayıs'ta gösterici dövdüğü ortaya çıktı. Macron'u zorda bırakan olay, Le Monde gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı.

Macron'un ekibinden işçilere dayak VİDEO



Fransız medyasında geniş yankı uyandıran videoda, Macron'un seçim kampanyasında güvenlik sorumlusu olarak görev yapmış Alexandre Benalla'nın, bir genç kadını tartakladığı ve yere düşen bir kişiyi de yumruklayıp tekmelediği görülüyor.

Macron'un ekibinden işçilere dayak

YETKİ ALANI DIŞINDA

Benalla'nın videoda, yetkisi olmadığı halde polis kaskı taktığı ve polislerle birlikte göstericilere müdahale ettiği açıkça görülüyor.

Lemonde'nin ortaya çıkarttığı görüntülerin etkisi kısa sürede yayılırken,

Videodan Macron'un kabine müdürünün haberdar olduğu ve Elysee Sarayı dışındaki organizasyonların güvenlik sorumlusu olarak görev yapan Benalla'yı ceza olarak 15 gün işten uzaklaştırdığı da ortaya çıktı. 

Ceza sonrası Benalla'nın Elysee Sarayı'nda idari bir işe atandığı belirtildi.

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