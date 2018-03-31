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Macron'un Erdoğan'dan yediği ayar Fransız basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın Suriye hamlesinden sonra Macron'a sert bir dille yüklendi. Fransız basını, Macron'un ezildiğini yazdı.

Haber Merkezi | 31.03.2018 - 14:23..
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Macron'un Erdoğan'dan yediği ayar Fransız basınında

Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın verdiği destekle devlet kurma planları yapan teröristler, Zeytin Dalı Harekatı ile büyük bir bozguna uğradı.

Bölgede çaresiz kalan teröristler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yardım istedi.

Macron'un Elysee Sarayı'nda örgütün temsilcilerini ağırlamasından sonra, Fransa'nın örgüte destek olarak bölgeye asker göndereceği iddiaları ortaya atıldı.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A FIRÇA

Bu iddiaların basına yansımasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sert açıklamalarda bulundu.

Macron'u yüksek frekanstan uyardığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın boyundan büyük işlere kalkışmaması gerektiğini ifade etti.

Macron'un Erdoğan'dan yediği ayar Fransız basınında

"BAKTIM GARİP GARİP ŞEYLER SÖYLÜYOR"

Erdoğan, "Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil." şeklinde konuştu. Çalma editör!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a yönelik kullandığı bu sert ifadeler, Fransız basınında da geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki ViDEO

FRANSIZLAR MACRON'DAN ŞİKAYETÇİ

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Monde'da çıkan yazıda, Fransa'nın güçsüz tutumu eleştirildi. Hırsız editör!

"GÜÇSÜZ KALDIK"

Proje terör örgütü YPG'yi "Kürtler" olarak nitelendiren gazete, "Fransa, Suriye'deki savaşta Türklere karşı güçsüz kaldı" ifadelerini kullandı. Emeğe saygı duy

"FRANSA ANKARA'DAN KORKUYOR"

Macron'un Suriye'deki teröristlere güvence verdiğinin belirtildiği yazıda, Fransa'nın Ankara'da korktuğu için bu adımları atamadığı notu düşüldü. Kaynak: Ensonhaber

"MACRON ERDOĞAN İLE KARŞI KARŞI GELEMEZ"

Yazının sonunda ise, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşı karşı gelmeyi iyi bir fikir olarak görmediği savunuldu. Çalmamayı öğreneceksin editör

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