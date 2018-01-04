Macron'un sahte haber yasasına ifade özgürlüğü eleştirisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni bir yasa ile “Sahte haberlerin” yayılmasını engellemeyi hedeflediğini açıklamasının ardından aşırı sağ parti Ulusal (FN) Cephe lideri Marine Le Pen, “Macron’un sahte haberlere karşı yasası, ifade özgürlüğünün kontrol edilmesidir.” dedi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KONTROL EDECEK"

Çarşamba günü basına yeni yıl mesajını ileten Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Sahte habere karşı yasa” getirecek olmasını, aşırı sağ parti Ulusal (FN) Cephe lideri Marine Le Pen ifade özgürlüğüne kontrol olarak nitelendirdi.

Önümüzdeki haftalarda içeriği netleşecek sahte habere karşı yasa hakkında yorum yapan Le Pen, “Fransa vatandaşlarına ağızlık takarsa hala demokrasi olmaya devam edecek mi? Bir haberin sahte olduğuna kim kadar verecek? Yargıçlar mı yoksa hükümet mi? Çok endişe verici.” ifadesini kullandı. Ayrıca Le Pen, Macron’un öngördüğü yasa ile ilgili “Toplumu yargısallaştırma ve internetteki özgür ifadenin kontrolüdür.” dedi.

FRANSA'DA SAHTE HABER TARTIŞMALARI

Öte yandan, Mayıs 2017’de gerçekleşen Fransa Cumhurbaşkanlık seçimlerinde Le Pen Macron ile ilgili çıkan sahte bir haberi alıntılayarak, “Umarım ortaya Bahamalar’da offshore hesabınız ortaya çıkmaz.” demiş ve Macron “Kimliği bilinmeyen biri” hakkında sahte haberden suç duyurusunda bulunmuştu.