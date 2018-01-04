taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.152
USD
3,7638
EURO
4,5475
ALTIN
159,05
PETR
67,7600

Macron'un sahte haber yasasına ifade özgürlüğü eleştirisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sahte haberlerin önlenmesi için çıkartmaya hazırlandığı yeni yasa, muhalefet tarafından ifade özgürlüğüne darbe olarak görüldü.

İHA | 04.01.2018 - 16:22..
  1. Haberler
  2. Dünya

23423

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni bir yasa ile “Sahte haberlerin” yayılmasını engellemeyi hedeflediğini açıklamasının ardından aşırı sağ parti Ulusal (FN) Cephe lideri Marine Le Pen, “Macron’un sahte haberlere karşı yasası, ifade özgürlüğünün kontrol edilmesidir.” dedi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KONTROL EDECEK"

Çarşamba günü basına yeni yıl mesajını ileten Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Sahte habere karşı yasa” getirecek olmasını, aşırı sağ parti Ulusal (FN) Cephe lideri Marine Le Pen ifade özgürlüğüne kontrol olarak nitelendirdi.

Önümüzdeki haftalarda içeriği netleşecek sahte habere karşı yasa hakkında yorum yapan Le Pen, “Fransa vatandaşlarına ağızlık takarsa hala demokrasi olmaya devam edecek mi? Bir haberin sahte olduğuna kim kadar verecek? Yargıçlar mı yoksa hükümet mi? Çok endişe verici.” ifadesini kullandı. Ayrıca Le Pen, Macron’un öngördüğü yasa ile ilgili “Toplumu yargısallaştırma ve internetteki özgür ifadenin kontrolüdür.” dedi.

FRANSA'DA SAHTE HABER TARTIŞMALARI

Öte yandan, Mayıs 2017’de gerçekleşen Fransa Cumhurbaşkanlık seçimlerinde Le Pen Macron ile ilgili çıkan sahte bir haberi alıntılayarak, “Umarım ortaya Bahamalar’da offshore hesabınız ortaya çıkmaz.” demiş ve Macron “Kimliği bilinmeyen biri” hakkında sahte haberden suç duyurusunda bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir
Rusya'da ayakkabı fabrikasında yangın: 10 ölü
Ayakkabı ithal eden bir depoda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Fabrikada çalışan Çin ve Tacikistan vatandaşı 10 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'de Müslüman nüfusu 2 katından fazla olacak
PEW Araştırma Merkezi'nin incelemesine göre ABD'de yaşayan Müslüman sayısı 2050 yılında bugünkü sayısının 2 katından daha dazla artarak 8.1 milyona ulaşacak.
Hintli firma robot polis tasarladı
Hintli şirketin özel olarak tasarladığı Robot polisler, artık gündelik hayattaki bazı görevleri yerine getirecek.
Yunan Bakan: 8 darbeci asker yargılanabilir
Yunanistan'a sığınma talebinde bulunan 8 FETÖ'cüden 1'i serbest bırakılmıştı. Yunanistan Adalet Bakanı FETÖ'cülerin yargılanması için harekete geçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

336
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

167
Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

153
Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

107
Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

164
Cenk Tosun Everton'da

Cenk Tosun Everton'da

93
CHP: İran'ın yanındayız

CHP: İran'ın yanındayız

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM