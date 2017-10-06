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Madagaskar erkekleri eş bulmak için boğalarla güreşiyor

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği boğa güreşlerinin amacı, gelecekte bir eşe sahip olabilmek.

06.10.2017 - 05:46
  1. Haberler
  2. Yaşam

Madagaskar'ın dağlık bölgesinde hayatı paylaşcak bir eş bulmak biraz zor olabilir. Betsileo'nun bekar erkeklerinin bunun için ilginç bir çözümü var.

ERKEKLER, KADINLARA CESARETLERİNİ SERGİLİYOR

Gelecekteki eşlerini bulmak için boğalarla güreşiyorlar. Erkekler cesaretlerini sergilemek için hayatlarını riske atıyor. Erkekler, güç ve cesaretleriyle kadınları etkilemeyi umuyor. Boğalar güreşte zarar görmüyor.

Eş bulabilmek için boğalarla güreşen Madagaskar erkekleri

10'LARCA ERKEK BU UĞURDA HAYATINI KAYBETTİ

Betsileo halkı için boğalar kutsal hayvanlar. Güreş ancak boğa yorulunca sona eriyor ya da biri sakatlandığında.

Geçmiş yıllarda yaklaşık 50 kişi boğa güreşlerinde hayatını kaybetti. Ama turnuva birçok mutlu çiftin de bir araya gelmesini sağladı. Bazı köyler arası mesafenin 6 saati bulduğu Madagaskar'da boğa güreşleri, hala yeni insanlarla tanışmanın en iyi yolu.

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