Madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekleri

Gündem Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik anayasa değişikliği oylaması. Referandum nisan ayında karşımızda olacak ve oy kullanacağız.

Sisteme ilişkin tartışmalar sürerken bilgi kirliliği ve dezenformasyona yönelik bazı iddiaların yanıtları 6 maddeyle şöyle özetleniyor;

REJİM DEĞİL SİSTEM DEĞİŞİYOR

İddia 1: Cumhurbaşkanlığı sistemiyle rejim değişecek

Gerçek:Rejim değil sistem değişiyor. Türkiye'nin rejimi 1923 yılında olarak belirlendi ve artık Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yine halkın oylarıyla gelecek bir yönetici ve seçilecek bir Meclis Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyor olacak.

ÜLKE BÖLÜNMEYECEK, ÜNİTER YAPI GÜÇLENECEK

İddia 2: Ülke bölünecek, federasyon haline gelecek.

Gerçek: Üniter yapı daha da güçlenecek. Çünkü federal yapıda her bölge kendi bütçesini oluşturuyor. Fakat eski sistem devam edecek hatta daha da güçlenecek.

MECLİS GÜÇLENECEK

İddia 3: Meclis devre dışı bırakılacak. Bütün yetkiler Cumhurbaşkanı'nın elinde olacak.

Gerçek: Her şey cumhurbaşkanının elinde olmayacak. Bilakis Meclis daha da güçlü olacak. Yasama ve yürütme daha da ayrışacak. Çünkü TBMM içerisinde 600 milletvekili kanun yapacak, kanunları kaldıracak, değiştirecek ve onaylayacak. Yeni sistemde Meclis Cumhurbaşkanı'nı dahi feshedebilir.

İddia 4: Cumhurbaşkanı keyfi OHAL uygulayacak

Gerçek: Hayır. Çünkü mevcut sistemde Olağanüstü Hal (OHAL) Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilir. Meclis de onaylar. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı o günün şartlarına göre OHAL için Meclis'e başvuracak.

CUMHURBAŞKANI'NIN CEZAİ SORUMLULUĞU OLACAK

İddia 5: Cumhurbaşkanı yargılanamaz

Gerçek: Mevcut sistemde cumhurbaşkanı sadece ve sadece vatana ihanet suçundan yargılanabilir. Fakat yeni sistemde böyle değil; Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu var. Suç işlediği iddia edilirse 600 milletvekilinden 301'i kabul ettiği takdirde komisyon oluşturulup soruşturma yargılama safhasına geçilecek.

YARGI ÖZGÜRLEŞECEK

İddia 6: Yargı yürütmenin emrine girecek

Gerçek: Hayır vesayet sistemi güç kaybedecek. Yargı sivilleşecek. Askeri ve sivil yargı birleşecek.