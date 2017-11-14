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Maden işçilerinin eylemi meclisi harekete geçirdi

Maden işçilerinin Zonguldak'taki 21 saatlik eylemi, mecliste karşılığını buldu.

14.11.2017 - 23:12
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Tasarıdaki, "Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu rahsatları ihale etmeye yetkilidir" maddesinde AK Partililerin önergesiyle şu değişiklik yapıldı.

“Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez.”

Maden işçilerinin eylemi meclisi harekete geçirdi

"ÜRETİM FAALİYETLERİNİN DEVAM ETSİN"

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre; Önergenin gerekçesinde de, “Önerge ile halihazırda TTK tarafından doğrudan işletilen maden alanları kendi uhdesinde kalarak ayrıca ruhsatlandırılıp üretim faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Böylece mevcut üretim yapısının korunması ve istihdamın devamı sağlanmış olacaktır” denildi.

AK Parti kaynakları, bu değişikliğin Zonguldak ve Bartın’daki TTK madenlerini kapsadığı bilgisini verirken, muhalefet ise kamuya ait diğer madenlerin de kapsama alınmasını istedi. Ancak, muhalefetin bu yöndeki değişiklik önergeleri AK Partililerin oylarıyla reddedildi.

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