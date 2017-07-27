Madonna'nın evlatlığını açıklayan site tazminat ödedi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Yüksek Mahkemede görülen davada, tazminatın ne kadar olduğu açıklanmadı.

Gelişmelere ilişkin açıklama yapan Madonna'nın avukatı Jenny Afia, sitede geçen şubatta evlat edindiği ikizleri Stella ve Estera hakkında çıkan makalenin Madonna'yı "büyük kişisel sıkıntıda" bıraktığını dile getirdi.

ÇOCUKLARI VE AİLESİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Şarkıcının o dönem medyadan, özel hayatlarına saygı duyulmasını rica ettiğini hatırlatan Afia, Madonna'nın, haber sitesinin yayımlarının evlat edinme sürecini, çocukları, çocukların ailesini ve Madonna'nın hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğini düşündüğünü aktardı.

ÇOCUK HASTANESİNE BAĞIŞLAYACAK

Afia, ünlü yıldızın kabul ettiği tazminatı Malavi'deki çocuk hastanesine bağışlayacağını bildirdi.

MailOnline'da ocak ayında çıkan makalede, 4 yaşındaki ikiz kızların kimlik bilgileri ile Afrika ülkesi Malavi'deki bir yetimhanede kaldıklarına yönelik bilgiler yer almıştı.