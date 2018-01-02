Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle gündemde

Madonna, 2018 yılına ailesiyle birlikte girdi. Kızı Lourdes Leon ile bir poz veren popun kraliçesi, bu kareyi instagram hesabından "Biz senin için hazırız 2018" notuyla paylaştı.

HAYRANLARI ŞOK OLDU

21 yaşındaki kızının görüntüsü, dünyaca ünlü şarkıcıyı beklemediği bir tartışmayla karşı karşıya bıraktı. Lourdes’in koltuk altınadaki kıllara dikkat çeken takipçileri, bu görüntüyle ilgili olarak çok sayıda yorumda bulundu. Kimi gerçek olduğuna inanırken kimileri ise photoshop olma ihtimali üzerinde durdu.