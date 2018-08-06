Drone'un görüntüleri, kendisini emekli asker ve güvenlik görevlisi olarak tanımlayan Cesar Guardiola tarafından sosyal medyada yayınlandı.
PARÇALANDIĞI ANLAR
Arka planda Maduro'nun sesinin duyulduğu videoda, kamera tepede uçan drone'a odaklanıyor. Kısa bir süre sonra askerler tarafından vurulan drone parçalara ayrılıyor.
Maduro'yu hedef alan drone'un görüntüleri VİDEO
CUMARTESİ GÜNÜ SUİKAST DÜZENLENMİŞTİ
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Cumartesi günü katıldığı Ulusal Muhafızların 81'inci yıl dönümü kutlamaları sırasında üzerinde patlayıcı olan drone ile suikast düzenlenmişti.
Hükumet adına açıklama yapan Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, patlayıcı taşıyan insansız hava aracının (İHA), Maduro’nun yakınında patlatıldığını ifade etmişti. Bakan, saldırıda Maduro’nun güvenli bir yere götürüldüğünü duyururken, 7 kişinin yaralandığını belirtmişti.