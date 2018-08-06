Maduro'yu hedef alan drone

1 SpaceX ile Boeing uzaya uçuracak İki şirketin ortaklığında 2019 yılında insanlı uzay uçuşlarına başlamayı planlıyor.

2 Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması Merkez Bankası: Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüştür.

3 İyilikder Paylaşınca hayat bayram olur.

4 Antik Tiyatro'da asırlardır müzik sesi yankılanıyor Dünyanın bilinen en eski taş tiyatrolarından olan Bodrum Antik Tiyatro, asırlardır kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

5 3 büyükler kaç bin forma ve kombine sattı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın şu ana kadar sattığı forma ve kombine sayıları belli oldu. Sarı-lacivertliler her iki alanda da lider konumda.

6 CHP'de imza için süre doldu CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, 605 imzadan 31'inin geri çekilmesiyle 569 imza kaldığı ve kurultay için yeterli olmadığı belirtildi.