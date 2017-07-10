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Magandalar yine bir çocuğu öldürdü

Şanlıurfa’da maganda kurşunu isabet eden 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

10.07.2017 - 14:59
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acil

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan kurşunun isabet ettiği 2 yaşındaki Memduh Badem kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Magandalar yine bir çocuğu öldürdü

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kuytuca Mahallesi'nde medyana geldi. Badem ailesinin çocukları Memduh, saçmaların karnına isabet etmesiyle yaralandı. Yakınlarının  Siverek Devlet Hastanesi'ne getirdiği çocuk, acil serviste tedaviye alındı. Minik Memduh, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Magandalar yine bir çocuğu öldürdü

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Magandalar yine bir çocuğu öldürdü


Magandalar yine bir çocuğu öldürdü


Magandalar yine bir çocuğu öldürdü

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