Magandalar yine bir çocuğu öldürdü

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan kurşunun isabet ettiği 2 yaşındaki Memduh Badem kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kuytuca Mahallesi'nde medyana geldi. Badem ailesinin çocukları Memduh, saçmaların karnına isabet etmesiyle yaralandı. Yakınlarının Siverek Devlet Hastanesi'ne getirdiği çocuk, acil serviste tedaviye alındı. Minik Memduh, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.









