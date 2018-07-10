Tayland'da mahsur kalan çocukların tamamı kurtarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Chang Rai yakınlarındaki yoğun yağışlardan dolayı sığındıkları bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ile antrenörlerinden oluşan futbol takımını kurtarmak için sürdürülen çalışmalarda, grubun tamamı 17 gün sonra mağaradan çıkartıldı.

ÇOCUKLAR KURTARILDI

Tham Luang isimli mağarada iki hafta boyunca mahsur kalan futbol takımını dışarı çıkarmak için yürütülen operasyonu, çeşitli ülkelerden katılan dalgıçlar ve Tayland Özel Kuvvetleri mensubu komandolar yürütüyordu. Bugün operasyonun 3'üncü gününe girilirken mağarada yürütülen temkinli çalışmalar meyvelerini verdi.

Mağarada bulunan 12 çocuğun hepsi dalgıçlar eşliğinde çıkartıldı. İlk açıklamalarda çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, mağaradan çıkarılanların tedbiren hastanede müşahede altında tutulduğu açıklandı.

Taylandlı çocuklar için kurtarma çalışmaları VİDEO

ANTRENÖR DE KURTARILDI

Mağaradaki 13 kişi arasından 12 çocuk sağ olarak kurtarılırken, eleştirilere konu olan anternör kurtarılmak için en sona bırakıldı. Mağaradan antrenör de kurtarılırken, antrenörün izinsiz ve tehlikeli bir gezi organize etmesinden ötürü hükümet tarafından cezalandırılması gündemde.

ELON MUSK DA SAHADA

Çocukların kurtarılmasında kullanılması için icat geliştiren Tesla'nın kurucusu Space X'in patronu Elon Musk da operasyonları takip etmek için bölgeye geldi. Önceki gün Twitter hesabından tanıttığı küçük denizaltıyı Tayland’a göndermekle yetinmeyen Musk, kendisi de Tayland’a gitti ve çocukların mahsur kaldığı mağara sistemine girdi.

Musk bu yolculuğunu yine Twitter hesabından şöyle anlattı: “Mağara 3’ten yeni çıktım. Mini denizaltı, ihtiyaç duyulması halinde hazır bekliyor. Roket parçalarından yapıldı. İsmini, mahsur kalan çocukların takımının adı olan Wild Boar’dan alıyor. Denizaltını, ileride lazım olur diye burada bırakıyorum. Tayland çok güzel bir ülke.” dedi.