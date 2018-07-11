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Mağaradan kurtarılan çocuklar karantina altında

Tayland'da mağaradan kurtarılan 12 erkek çocuk ile antrenörleri, yeraltında bulaşıcı hastalıklara neden olan organizmalara maruz kalmış olma ihtimali nedeniyle karantinaya alındı.

İHA | 11.07.2018 - 21:28..
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Tayland’da 23 Haziran’dan bu yana mağaranın 4 kilometre içerisinde mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinden oluşan ekibin tamamı kurtarıldı.

Günlerce süren kurtarma operasyonunda ilk ve ikinci aşamada 4 çocuk kurtarılırken, üçüncü ve son aşamada futbol takımının 12. oyuncusu ve antrenörleri kurtarıldı. Futbolcu Paul Pogba, dün Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’nın zaferini genç mağdurlara adayarak "Bu zafer günün kahramanlarına gider, tebrikler beyler, çok güçlüsünüz." ifadelerini kullanmıştı.

Mağaradan kurtarılan çocuklar karantina altında

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Kurtarılmalarının ardından hastaneye kaldırılan çocukların ilk görüntüleri paylaşıldı.

Çocukların enfeksiyon riskine karşı karantina altında tutuluyor. Bir hafta boyunca hastanede karantina altında kalmaya devam edecek olan çocukların aileleri ise, çocuklarını cam bölmenin ardından görebiliyor.

Öte yandan, zatürre belirtisi gösteren 2 çocuğa da antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Çocuklara yaşadıkları travma nedeniyle psikolojik destek verilmesi tahmin ediliyor.

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