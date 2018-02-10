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Mağazada herkesin gözü önünde televizyon çaldı

Bursa’da bir teknoloji mağazasından, herkesin gözü önünde plazma televizyon çalan hırsız tutuklandı.

İHA | 10.02.2018 - 17:03..
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Bursa'da, elektronik ürünler satan bir mağazaya giren Caner A. (24), bir süre incelediği televizyonu alıp mağazadan çıktı. Hırsızın şaşırtan bir cesaretle televizyonu alıp mağazadan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Herkesin gözü önünde televizyonu çaldı VİDEO

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine alışveriş merkezi çıkışında güven timleri tarafından yakalanan Caner A. ve yanında bulunan T.A.A. (21) ve G.Ç. (19) gözaltına alındı. Caner A’nın daha önce de İnegöl’de bulunan bir mağazadan televizyon çaldığı tespit edildi.

Mağazada herkesin gözü önünde televizyon çaldı

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalınan ürünler mağazalara teslim edilirken, gözaltına alınan şahıslardan T.A.A. ve G.Ç. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Caner A. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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