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Mahalleli uyuşturucu kullanan 4 kişiyi polise teslim etti

Düzce'de TOKİ konutlarının arkasındaki ağaçlık alanda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 4 kişi, mahalleli gençler tarafından dövüldü.

25.04.2017 - 02:42
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Olay, akşam saatlerinde Çamköy Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Mahalleli gençler, konutların arka kısmındaki ağaçlık alanda oturan 4 kişiye, uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla tepki gösterdi. Toplanan kalabalık, 4 kişiyi tekme tokat dövdü. Bu sırada haber verilmesiyle polis ekipleri geldi.

Mahalleli uyuşturucu kullanan 4 kişiyi polise teslim etti

Polisler, kalabalığın arasındaki 4 kişiyi alarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin üzerinde yapılan aramada 3'er gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

Mahalleli uyuşturucu kullanan 4 kişiyi polise teslim etti

Soruşturma sürürken mahalle sakinleri, 4 kişiyi yakaladıkları bölgeyi uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğunu söyledi. Mehmet Yıldırım, "Hergün burada uyuşturucu alıyorlar. Biz bunlardan bıktık. Polis ve jandarma ekiplerine haber verdik. Ancak yeteri kadar denetim yok. Biz de yakaladığımız kişileri polise teslim ettik" dedi.

Mahalleli uyuşturucu kullanan 4 kişiyi polise teslim etti

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