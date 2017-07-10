taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.871
USD
3,6071
EURO
4,1108
ALTIN
140,11
PETR
46,2200

Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu topluma anarşizm sunuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısında konuştu.

10.07.2017 - 13:55
  1. Haberler
  2. Politika

Adalet yürüyüşünü dün Maltepe'de yaptığı mitingle sonlandıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrılarını eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU TEHLİKELİ BİR OYUN OYNAMAKTA

"Kılıçdaroğlu'nun parlamentoya ve siyasete saygılı olmaya davet ediyorum. Kılıçdaroğlu tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Seçilmiş meşru hükümeti, gayri meşru edemez, bu millet de buna izin vermez.

İSYAN ÇAĞRISI YAPIP TOPLUMA ANARŞİZM SUNMAKTA

Sayın Kılıçdaroğlu bu milleti sokakla korkutacaksa bu millet 15 Temmuz cehennemini yaşamış ve tanklara göğsünü siper etmiş bir millettir. Meşru siyaset içerisinde, milli iradenin tecelligahının TBMM olduğunu bilerek siyaset yapmalıdır. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bilmesi gerekir ki, sandıktan 25 milyon oyla çıkmış iradeyi yok saymak faşizmdir. Adalet sokakta aranmaz, sandığı ve seçimi yok sayan, isyan çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, topluma bir anarşizm sunmaktadır"

Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu topluma anarşizm sunuyor

İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu ziyaretinin ardından açıklama
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'den tutuklanan partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.
Bakan Albayrak: Enerji için anahtar ülke Türkiye
Bakan Albayrak, AA'nın Global İletişim Sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen Dewhurst ödül törenine katıldı.
Doğu Perinçek İran'a gitti
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, heyetiyle birlikte 8-11 Temmuz arasında İran Devleti'nin davetlisi olarak başkent Tahran'a gitti.
Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüşüne Meltem Cumbul'dan destek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kartal Dragos'ta tamamladığı yürüşün 24. gününde Meltem Cumbul da yer aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

93
Koray Çalışkan gözaltına alındı

Koray Çalışkan gözaltına alındı

292
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

0
Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

165
Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

176
Venezuela'da gösteriler devam ediyor

Venezuela'da gösteriler devam ediyor

41
İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM