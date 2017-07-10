Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu topluma anarşizm sunuyor

Adalet yürüyüşünü dün Maltepe'de yaptığı mitingle sonlandıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrılarını eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU TEHLİKELİ BİR OYUN OYNAMAKTA

"Kılıçdaroğlu'nun parlamentoya ve siyasete saygılı olmaya davet ediyorum. Kılıçdaroğlu tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Seçilmiş meşru hükümeti, gayri meşru edemez, bu millet de buna izin vermez.

İSYAN ÇAĞRISI YAPIP TOPLUMA ANARŞİZM SUNMAKTA

Sayın Kılıçdaroğlu bu milleti sokakla korkutacaksa bu millet 15 Temmuz cehennemini yaşamış ve tanklara göğsünü siper etmiş bir millettir. Meşru siyaset içerisinde, milli iradenin tecelligahının TBMM olduğunu bilerek siyaset yapmalıdır. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bilmesi gerekir ki, sandıktan 25 milyon oyla çıkmış iradeyi yok saymak faşizmdir. Adalet sokakta aranmaz, sandığı ve seçimi yok sayan, isyan çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, topluma bir anarşizm sunmaktadır"