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Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na FETÖ yanıtı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi: Biz FETÖ'yle mücadele ederken siz örgüte canlı kalkan oldunuz.

İHA | 17.04.2018 - 17:55..
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AK Parti Sözcüsü Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabı Twitter üzerinden cevap verdi.

"FETÖ'NÜN BANKALARINDA HESAP AÇIP..."

Ünal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin şunları söyledi:

“Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında bize çağrıda bulunmuş. Kendisine cevabımızdır. Biz 17-25 Aralık’tan sonra bu sivil toplum örgütü görünümlü illegal yapının paralel devlet yapılanması olduğunu söyledik ve bunlara karşı her türlü mücadeleyi verdik, veriyoruz. Biz, ülkemizi bu teröristlerden temizlerken sen ve arkadaşların FETÖ’nün bankalarında hesap açıp finans kuruluşlarına canlı kalkan oluyordunuz.

Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na FETÖ yanıtı

"KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE KAÇTIN"

Biz bu işgalcilerle savaşırken sen ve arkadaşların ‘Elinizde delil mi var?’ diyerek bu hain yapının medya kuruluşları önünde canlı kalkan görevi görüyordunuz. Sen 15 Temmuz gecesi FETÖ’cülerin nezaretinde havaalanından kontrollü bir şekilde kaçtın ve belediye başkanının evinde oturma eylemi yaparak iktidar hayalleri kurdun.

"FETÖ'NÜN KAYIĞINA BİNDİNİZ"

Nihayet sandıkta yenemediğini darbeciler başarıyordu. Ama umduğun gibi olmadı. Biz iç temizliğimizi 15 Temmuz’dan üç yıl önce tamamladık, sen ve arkadaşların 17/25 Aralık’tan sonra FETÖ’nün kayığına bindiniz, ‘delil var mı delil’ diye bağırıyordunuz. Zaten 15 Temmuz’a da inanmadınız. Sizin için ne FETÖ ne PYD bir terör örgütü değil deliliniz olmadığı için.

Yani kısaca biz bu yapının bir suç örgütü olduğu ortaya çıktığı gün savaşmaya başladık, siz kol kola girdiniz. Ayrıca kulağı var duymaz, dili var hakikati konuşmaz diye boşa demiyoruz. 2014’te bir televizyon programında ‘20 yıl önce ceberut devlet anlayışının dindarlara uyguladığı baskı ortamında dini grup görünümlü bu yapı kendini gizlemiştir’ mealinde yaptığımız analizi kırpıp servis yapıyorsun. Kasetle gelmek, kasetcilik böyle bir şey."

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