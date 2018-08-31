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Mahkemede cinsel istismar sanığı eşine aşkını haykırdı

Bursa'da husumetli olduğu Ali Özden'i tabancayla vurarak öldüren ve çocuğa cinsel istismardan yargılanan Erhan Kırsaçlıoğlu'nun mahkemesi sırasında eşinin 'Seni seviyorum' diye bağırması dikkat çekt.

DHA | 31.08.2018 - 14:28..
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Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de nisan ayında, evli ve 4 çocuk babası, beyaz eşya tamircisi Erhan Kırsaçlıoğlu, para anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu evli ve 3 çocuk babası, spor eğitmeni Ali Özden ile karşılaşınca tartışma çıktı.

Mahkemede cinsel istismar sanığı eşine aşkını haykırdı

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında belindeki tabancayı çeken Kırsaçlıoğlu, Ali Özden'i kovalamaya başladı. Kırsaçlıoğlu, bir markette kıstırdığı Özden'i peş peşe ateş ederek öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Erhan Kırsaçlıoğlu, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Erhan Kırsaçlıoğlu hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Erhan Kırsaçlıoğlu ile avukatlarının yanı sıra Ali Özden'in ağabeyi Hamdi Özden hazır bulundu.

Duruşmada Erhan Kırsaçlıoğlu, savunma yapmayacağını belirtip mahkeme heyetinden süre talep etti.

Mahkemede cinsel istismar sanığı eşine aşkını haykırdı

'SENİ SEVİYORUM' DİYE BAĞIRDI

Maktulün ağabeyi Hamdi Özden ise sanığın daha önceden küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan hakkında işlem yapıldığını belirtip, "Kardeşim bu yüzden kendisinden hoşlanmazdı. Cinayetin neden işlendiğini bilmiyorum. Hakkında maddi ve manevi tazminat davası da açtık. Ondan şikayetçiyiz." dedi.

Dava ertelenirken, duruşmayı izleyen Nuray Kırsaçlıoğlu, mahkeme salonunda eşi Erhan Kırsaçoğlu'na "Seni seviyorum" diye bağırdı.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Erhan Kırsaçlıoğlu hakkında yaşı küçük 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı, bu suçtan da önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

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