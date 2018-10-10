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Mahkemeden konsomatris anne kararı

Eşi alkollü mekanda çalıştığı için çocuğunun kendisine verilmesini isteyen baba, velayet davasını kazanamadı.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 09:24..
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5 yaşındaki oğlu O.E.'yi de alarak İzmir'deki annesinin yanına dönen R. E., Ocak 2016'da mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Eşinin kendisine şiddet de uyguladığını iddia eden genç kadın, oğlunun velayetini istedi.

İddiaları reddeden H.E., eşinin alkollü mekanlarda çalıştığını bu nedenle oğulları O. E.'nin velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

"ANNE NE İŞ YAPARSA YAPSIN ÇOCUĞUN İHTİYACI VAR"

İzmir 16. Aile Mahkemesi'nin kadın hakimi Hülya Gözel ise "Anne ne iş yaparsa yapsın, bir çocuğun en az 12 yaşına kadar anne şefkati ve sevgisine ihtiyacı vardır. O. E. anne ilgi ve şefkatine yoğun olarak ihtiyaç duyacak yaşta olduğu için, alıştığı düzen ve ortam içinde bırakılmasının fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından yerinde olacaktır" diyerek, çocuğun velayetini anneye verdi.

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