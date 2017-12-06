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Mahmud Abbas: Kudüs kararını reddediyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımasına sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 22:15..
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Mahmud Abbas: Kudüs kararını reddediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararından sonra Filistin Lideri Mahmud Abbas kameralar karşısına geçti.

KUDÜS, EBEDİ BAŞKENTİMİZDİR

Kudüs'ün Filistin devletinin ebedi başkenti olduğunu söyleyen Abbas, "Kudüs, Filistin Devletinin ebedi başkentidir. Herhangi bir değişim girişimine karşı dirençlidir" dedi.

Mahmud Abbas: Kudüs kararını reddediyoruz VİDEO

TÜM ÜLKELERİ MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Abbas'ın açıklaması şu şekilde:

"Biz bu kararı reddediyoruz. Birçok ülke dost ülke liderleriyle bağlantı içinde olduk. Barışa ulaşmak, bağımsız bir Filistin için kendileriyle görüştük. Bu gelişme sonrasında doğru zamanda karşılık vereceğiz, müzakerelerle karşılık vereceğiz. Filistinlilerin bu konuda birlik olması önemli. Filistin'deki tüm grupların bir araya gelmesini istiyoruz. Kudüs barış kentidir, Filistin'in sonsuza kadar başkentidir. Hiçbir karar bunu değiştiremez. Dünyadaki tüm ülkeleri mücadele etmeye çağırıyorum."

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