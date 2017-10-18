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Mahmut Tanal, FETÖ ithamlarına alındı

Meclis'te FETÖ tartışması yaşanırken isim vermeden söylenen 'FETÖ için gözyaşı dökenler' ifadesine CHP'li Tanal alındı.

18.10.2017 - 19:43
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Mahmut Tanal, FETÖ ithamlarına alındı

TBMM'de Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı'nın görüşülmesi sırasında Meclis Başkanı Vekili Ahmet Aydın'ın tutumu hakkında usul tartışması yapıldı.

Bu tartışma sırasında Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'ın da dahil olduğu komik anlar yaşandı.

MAHMUT TANAL FETÖ İTHAMLARINI ÜZERİNE ALINDI

AK Parti Grupbaşkanvekili Mehmet Muş'un; "FETÖ’nün kanalları kapatılıyorken Tarık Torus’un odasında “Bu kanalların kapatılmasını engelleyemediğim, çok üzgünüm.” diye gözyaşı dökenler, FETÖ’yle mücadeleyi zaten anlayamazlar." sözleri üzerine CHP'li Mahmut Tanal; "Hatip beni ima ederek sataşmada bulunmuştur, 69’a göre söz istiyorum." diyerek söz istedi.

Mahmut Tanal FETÖ ithamlarına alındı VİDEO

CHP'LİLER BİLE GÜLDÜ

Başkanvekili Aydın; "Gözyaşını döken siz miydiniz? Yani “Gözyaşını dökenler." dedi, isim isim söylemedi. Eğer üzerinize alınıyorsanız buyurun." diyerek Mahmut Tanal'a söz verdi.

Bu esnada CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel dahil birçok vekil kendini gülmekten alıkoyamadı.

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