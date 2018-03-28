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Mahmut Tanal'ın İstanbul vaadi: Mezarlıklar bedava olacak

CHP'nin adayı olarak İstanbul'u kazanabileceğine inanan Mahmut Tanal, seçim hazırlıklarına erkenden başladı.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 11:55..
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Mahmut Tanal'ın İstanbul vaadi: Mezarlıklar bedava olacak

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi CHP'de koltuk yarışı başladı. Mehmet Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin'den sonra aday adaylığını açıklayan Mahmut Tanal, vaatlerini de sıralamaya başladı.

Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine hitap eden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbulluların mezarlık konusunda başkanlığı döneminde hiçbir sıkıntı yaşamayacağını savundu. Kaynak: Ensonhaber!

"HEPSİ BEDAVA OLACAK"

"İstanbul'da mezarlık yerleri çok pahalı" diyen CHP'li vekil, "İstanbul Belediye Başkanlığımda İstanbul’da mezarlıkları ücretsiz bir şekilde herkese tahsis edeceğim. Hayattayken doğrudan ve dolaylı olarak herkes vergisini ödüyor, vatani görevini yapıyor; vatandaşımıza neden ücretsiz mezarlık yeri verilmiyor?" ifadelerini kullandı. Çalıyorsun bari kaynak ver!

ÖN SEÇİM OLURSA...

Ön seçim olması durumunda partisinin İBB Başkan adayı olacağına kesin gözüyle bakan Tanal, örgütüne güvendiğini ifade etmişti.

Mahmut Tanal'ın İstanbul vaadi: Mezarlıklar bedava olacak

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