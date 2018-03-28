Mahmut Tanal'ın İstanbul vaadi: Mezarlıklar bedava olacak

Dereye düşen aracından hiçbir şey olmamış gibi çıktı

Osmanlı bir cihan devleti olacak - Mehmed Bir Cihan Fatihi

1 Hakkari merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu Hakkari merkezli birçok ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan 12 kişiden 9'u gözaltına alındı.

2 Kilitbahir Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı 1462- 1463 yılları arasında yaptırılan kale, 2011 yılında restorasyona alınmıştı. Restorasyonu sona eren kale artık ülkenin aktif olarak kullanılan tek kale müzesi olma özelliğini elinde tutuyor.

3 Saç dökülmesi bir hastalık olabilir Saç dökülmesi, çevresel etkenlerden kaynaklanabileceği gibi kişinin kalıtsal yapısında bulunan birçok hastalığın da habercisi olabilir. Uzmanlar bu sorunun erken teşhis ve tedavisinin önemi anlatıyor.

4 87 yaşındaki teyzenin Paint ile çizdiği enfes resimler Windows'un bile standart uygulamalar arasından çıkardığı Paint ile yapabildikleriniz oldukça sınırlı değil mi? Merak etmeyin, bizim de öyle... Fakat İspanyol bir teyze, Paint'te efsane!

5 Yüksek Hızlı Tren garlarına kütüphaneler açılıyor Kültür ve Turizm Bakanlığı, okuma alışkanlığının geliştirilmesi için yapılan projeler kapsamında, Yüksek Hızlı Tren hatları üzerindeki garlara kütüphaneler kurmaya hazırlanıyor.

6 Bulgaristan kapakları açtı, kabus geri döndü Bulgaristan'da nehirlerin debilerindeki artış nedeniyle baraj kapakları açıldı. Tuna ve Meriç nehirlerinin Edirne kıyılarında taşkın riski başladı.