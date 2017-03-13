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Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

Son filmi gişelerde çakılan Kırmızıgül, film yapmaktan asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

13.03.2017 - 08:32
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Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

Mahsun Kırmızıgül, eşi Ece Binal ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

GİŞEYE DEĞİL, ÜLKENİN DURUMUNA ÜZÜLÜYORUM

Dev bir kadro ve bütçeyle çektiği ‘Vezir Parmağı’ filmine gösterilen tepki ve yasaklamalar nedeniyle zor günler geçiren Kırmızıgül, sinemaya küsmediğini belirterek “Filme yapılan eleştirilere değil, ülkenin durumuna daha çok üzülüyorum. Filmin gişesi sorun değil, bana atılan iftiralar üzücü, gerisine önem vermem. Çünkü bugün bana yapılan yarın herkese yapılır” dedi.

Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

FİLM YAPMAYA DEVAM

Sinemaya devam edip etmeyeceği sorunlarını ise “Niye film yapmaya devam etmeyeyim kardeşim? Yine yapacağım” yanıtını verdi.

Mahsun Kırmızıgül'ün filmi gişede çakıldı haberi

Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

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