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Mahsun Kırmızıgül yeni rolü için servet istedi

“Ali Ekber Cevahir” dizisinde Kadir İnanır'la başrolü paylaşması için Mahsun Kırmızıgül'e teklif götürüldü.

30.04.2017 - 08:58
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Mahsun Kırmızıgül yeni rolü için servet istedi

Kadir İnanır’ı 6 yıl aradan sonra setlere döndürecek “Ali Ekber Cevahir” dizisinin yapım şirketi Gold Film, dizide usta oyuncuya eşlik etmesi için sürpriz bir isme teklif götürdü.

MAHSUN KIRMIZIGÜL 200 BİN LİRA TALEP ETTİ

Galatalı Eşref adlı kabadayıyı canlandıracak olan İnanır’ın dizide çatışma yaşayacağı diğer kabadayı rolüne Mahsun Kırmızıgül uygun görüldü.

Ancak son olarak 2005-2006 yıllarında yayınlanan “Aşka Sürgün”de rol alan ve ardından yönetmenliğe ağırlık veren Kırmızıgül, dizi oyunculuğuna dönmek için astronomik bir ücret istedi.

YAPIM ŞİRKETİ FARKLI BİR OYUNCU ARAYIŞINA GİRDİ

Kırmızıgül bölüm başına 200 bin TL talep edince, yapım şirketi farklı bir oyuncu arayışına girdi. Cast çalışmaları devam eden dizinin çekimlerine temmuz ayında başlanması planlanıyor. Dizi, eylülde seyirciyle buluşacak.

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