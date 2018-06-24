Mahsun Kırmızıgül'ün seçim mesajı

Milyonlar bugün sandık başına giderken ünlü isimler de oy verme işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül oldu.

"YAŞLI İNSANLARIN HEYECANLARI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ"

Oyunu kullanan Kırmızıgül sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Seçim için gittiğim okulun koridorlarında ayakta duramayıp oy kullanmaya gelen yaşlı insanların heyecanları görülmeye değerdi. Yolsuzlukların yaşanmadığı, yasaksız, yalansız, temiz ve barış dolu bir ülkenin özlemiyle Seçim 2018 hayırlı olsun” dedi.