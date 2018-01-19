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Makas atarak ilerleyen otomobil bariyerlere girdi

İstanbul Silivri’de yolda makas atarak ilerleyen otomobilin bariyerlere çarptığı kaza anı araçtaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 19.01.2018 - 10:46..
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İstanbul Silivri’de, D-100 karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Edirne istikametine makas atarak hızla ilerlerken Altınorak mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarpmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı.

Araç içinde bulunan gençlerden birinin cep telefonuyla sürücünün makas atarak ilerlemesini kaydettiği sırada meydana gelen kaza saniye saniye görüntülendi.

ARACIN ÜZERİNE ÇIKIP KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan bazı vatandaşların aracın üzerine çıkıp gençleri kurtarma çabası da başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Makas atarak ilerleyen otomobil bariyerlere girdi - VİDEO

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