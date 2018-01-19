Makas atarak ilerleyen otomobil bariyerlere girdi

2014 yılında kur yaptığı Rihanna'dan "All-Star ol, öyle gel" cevabını alan Philadelphialı Joel Embiid, Al-Star'a seçildi. Rihanna'nın sorulması üzerine ise, "Dünyada başkan kadınlar da var." dedi.

Çarşamba günü Diriliş, cuma Abdülhamit dizileriyle zirve yapan TRT 1, yeni dizisi 'Mehmetçik Kut'ül Amare' ile perşembe reytinglerinde de zirvenin sahibi oldu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hamile çocuklar skandalıyla ilgili "Verdiğimiz karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor" dedi.

Uzmanlar hastalıktan korunmak ve vücut direncini artırmak için içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunan portakal suyunun içilmesini öneriyor.

1 Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi TRT 1'in yeni dizisi Mehmetçik Kut'ül - Amare, ilk bölümünün final sahnesinde seyirciyi mest etti.

2 Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti Türkiye'nin birçok kenti kara teslim oldu. Bazı şehirlerde yollar kapanırken, bir kaç şehirde de okullar tatil edildi.

3 15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç Trabzonlu genç, eski eşinin nafakasaını ödeyemediği için cezaevine girdiğini söylerek dolandırıldığını ve mağdur olduğunu söyledi.

4 YPG Azez'de 2 hastaneye saldırdı Terör örgütü YPG, Afrin ilçesinden Azez’deki hastanelere düzenlediği saldırıda 12 kişi yaralandı.

5 Kocaoğlu İzmir'deki su taşkınlarıyla ilgili konuştu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kenti Venedik'e çeviren su taşkınlarıyla ilgili "Yapacak bir şey yok." açıklaması yaptı.

6 Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu Seda Sayan'ın programına konuk olan Ebru Yaşar'ın giydiği kıyafet pijama takımına benzetildi.