TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler mevkii Aksaray yönünde, geçtiğimiz pazar günü akşam saat 22.00 sıralarında, makas atarak ilerleyen bir araç kazaya neden oldu. En sol şeritte seyreden minibüsü sollamak isteyen otomobil, minibüsle bariyerler arasında sıkıştı.
DİĞER ARAÇLARI TEHLİKEYE ATTI
Kaza sonucu kontrolden çıkan minibüs de yol ortasında savruldu. Arkadan gelen araçlar büyük tehlike yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza anı arkadan gelen bir araçtaki kameraya saniye saniye yansıdı.
Makas atarak ilerleyen sürücü kazaya sebep oldu