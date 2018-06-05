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Makas atarak ilerleyen sürücü kazaya sebep oldu

İstanbul TEM Otoyolu O-3 Bağlantı yolunda, makas atan sürücünün neden olduğu kaza, farklı bir aracın kamerasına yansıdı.

DHA | 05.06.2018 - 11:51..
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TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler mevkii Aksaray yönünde, geçtiğimiz pazar günü akşam saat 22.00 sıralarında, makas atarak ilerleyen bir araç kazaya neden oldu. En sol şeritte seyreden minibüsü sollamak isteyen otomobil, minibüsle bariyerler arasında sıkıştı.

DİĞER ARAÇLARI TEHLİKEYE ATTI

Kaza sonucu kontrolden çıkan minibüs de yol ortasında savruldu. Arkadan gelen araçlar büyük tehlike yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza anı arkadan gelen bir araçtaki kameraya saniye saniye yansıdı.

Makas atarak ilerleyen sürücü kazaya sebep oldu

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