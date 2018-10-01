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Makedonya'da referandum geçersiz sayıldı

Makedonya’nın isim değiştirme referandumu yetersiz katılım sebebiyle geçersiz sayıldı.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 10:44..
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Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’in “danışma referandumu” gerçekleştirildi. Ülkenin resmi adının Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti’nden “Kuzey Makedonya’ya değiştirilmesi dahil birkaç anayasal değişikliğin onaylanacağı referanduma seçmenlerin sadece yüzde 34’ü katılınca referandum iptal edildi.

Makedonya'da referandum geçersiz sayıldı

BAŞARISIZ İLAN EDİLDİ

Referandumun başarısız ilan edilmesinin ardından referandum karşıtı Makedonlar, sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Edinilen resmi olmayan verilere göre yaklaşık 635 bin kişi oy kullandı.

Makedonya'da referandum geçersiz sayıldı

ERKEN SEÇİM KAPIDA

Başarısız referandumun ardından Başbakan Zaran Zaev, parlamentodan güvenoyu alamazsa Makedonya erken seçime gidecek.

Makedonya'da referandum geçersiz sayıldı

Yunanistan ile yıllardır anlaşamadıkları isim problemin çözümünü isim değiştirmekte bulan resmi adıyla Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti’nin adı, referandumla birlikte “Kuzey Makedonya” olarak değiştirilecekti. Bunun karşılığında da Makedonya’nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliği süreci başlatılacaktı.

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