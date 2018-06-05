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Makedonya'nın ismi birkaç gün içinde değişebilir

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koicas, Makedonya ile devam eden "isim sorunu" müzakerelerinde sorunların birkaç gün içinde aşılacağına inandığını söyledi

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 11:44..
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Kocias, Yunanistan devlet televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin genel olarak düz bir çizgide ilerlemediğini, inişli çıkışlı bir yol olduğunu vurgulayan Kocias, meseleye dikkat ve sabırla eğildiklerini belirtti.

Makedonya'nın ismi birkaç gün içinde değişebilir

İSİM DEĞİŞTİRME GÜNDEMDE

Kocias, önemli bir "evet ya da hayır" dönemecinde Makedonya hükümetinin bazı zorlukların farkına vardığına ifade ederek, "Önümüzdeki birkaç gün içinde sorunların çözüleceğine inanıyorum." dedi. Bakan Nikos Kocias, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Matthew Nimetz'in sunduğu 5 isim önerisinden, "Yeni Makedonya", "Yukarı Makedonya" ve "Kuzey Makedonya" seçeneklerinin halen masada olduğunu kaydetti.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev dün Üsküp'te yaptığı açıklamada, olası bir çözüme yakın olduklarını ifade etmişti. Son haftalarda hızlanan görüşme trafiğinin ardından, çeyrek asırdır devam eden sorunun çözümüne yakın olunduğu yorumları yapılmıştı.

MAKEDONYA SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor. Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

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