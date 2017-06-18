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Malabadi Çayı'na düşen genç boğuldu

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde Malabadi Çayı'na düşen 21 yaşındaki Hüsamettin Kıl, boğularak yaşamını yitirdi.

18.06.2017 - 00:09
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Malabadi Çayı'na düşen genç boğuldu

Silvan İlçesi'ne bağlı Malabadi Mahallesi'nden geçen Malabadi Çayı kıyısına arkadaşlarıyla gezmeye giden Hüsamettin Kıl, dengesini kaybedip suya düştü. Suda çırpınan Kıl'ı kurtarmak için çaya atlayan 37 yaşındaki Mühyettin Gökşin de boğulma tehlikesi geçirdi.

Malabadi Çayı'na düşen genç boğuldu

Gökşin, çevredeki köylülerce kurtarılırken, Hüsamettin Kıl ise gözden kayboldu. Muhyettin Gökşin, olay yerine sevk edilen ambulansla Batman Eğitim Artaştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı.

CESEDİ KIYIYA ÇIKARILDI

İhbarla olay yerine gelen jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Hüsamettin Kıl'ın cesedi, bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Yapılan incelemenin ardından Hüsamettin Kıl'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Malabadi Çayı'na düşen genç boğuldu

Malabadi Çayı'na düşen genç boğuldu

Malabadi Çayı'na düşen genç boğuldu

Malabadi Çayı'na düşen genç boğuldu

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Malabadi Çayı'na düşen genç boğuldu

Malabadi Çayı'na düşen genç boğuldu

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