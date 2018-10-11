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Malatya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali'nin yarışma filmleri ve jüri üyeleri, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı.

AA | 11.10.2018 - 09:43..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen festivalin detayları, The Marmara Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı.

Toplantıya, jüri üyelerinin yanı sıra oyuncular, yönetmenler ve sinema sektöründen çok sayıda davetli katıldı.

YARIŞMA FİLMLERİ

Vuslat Saraçoğlu'nun "Borç", Abdurrahman Öner'in "Aydede", Ramin Matin'in "Son Çıkış", Hüseyin Karabey'in "İçerdekiler", Murat Düzgünoğlu'nun "Halef", Banu Sıvacı'nın "Güvercin" Ensar Altay'ın "Meleklerin Koruyucusu", Mehmet Güreli'nin "Dört Köşeli Üçgen", Ömür Atay'ın "Kardeşler", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons", Cafer Özgül'ün "Sükut Evi", Mustafa Karadeniz'in "Çınar" ve Osman Nail Doğan'ın "Güvercin Hırsızları" filmi, "Ulusal Uzun Metraj Yarışma" filmleri arasında yer alacak.

Malatya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

KONUK ÜLKE FİLİSİTİN

Türk ve dünya sinemasından seçkin örneklerin izleyiciyle buluşacağı 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde bu yıl konuk ülke Filistin'den uzun metraj "Wajib", "Gost Hunting" ve "Writing on Snow" filmlerinin yanı sıra kısa filmler de sinemaseverlerle buluşacak.

"Korku Tüneli" bölümünde yerli ve yabancı korku filmlerinin gösteriminin yapılacağı, "Komedi Vitrini" bölümünde "Arif V 216" filmiyle Cem Yılmaz'ın konuk olacağı festivalde Cengiz Aytmatov ve Tevfik İsmailov için anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Malatya Uluslararası Film Festivali'nin "Onur Ödülleri" bu yıl Şener Şen, Perran Kutman ve Osman Sınav'a verilirken, "Sinema Emek Ödülü" makyaj sanatçısı Derya Ergün'e, "Türk Sinemasına Katkı Ödülleri" Hüseyin Yeşil ile Cemal Okan'a takdim edilecek.

Malatya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

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