Malatya merkezli PKK operasyonu: 4 tutuklama

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütünün legal yapılanmalarından olan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çadır Yardımlaşma Dayanışma Derneğinde faaliyet yürüten kişilere yönelik Malatya ve İstanbul'daki operasyonda gözaltına alınan 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

24 KİŞİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya ve İstanbul'da 13 Şubat'ta 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alınmıştı.