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Malatya ve İstanbul'da torbacılara operasyon

Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çok sayıda adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 04.06.2018 - 09:47..
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve İstabul'da uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

Malatya ve İstanbul'da torbacılara operasyon

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda belirlenen adresler özel harekat polisleri tarafından koçbaşıyla açıldı.

Arama yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu hap, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Malatya ve İstanbul'da torbacılara operasyon



Malatya ve İstanbul'da torbacılara operasyon



Malatya ve İstanbul'da torbacılara operasyon



Malatya ve İstanbul'da torbacılara operasyon



Malatya ve İstanbul'da torbacılara operasyon



Malatya ve İstanbul'da torbacılara operasyon



Malatya ve İstanbul'da torbacılara operasyon

Malatya ve İstanbul'da torbacılara operasyon



Malatya ve İstanbul'da torbacılara operasyon

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