1 Malatya'da 1 kişi köy korucusundan çaldığı silahla yakala Malatya'da bir köy korucusundan çaldığı uzun namlulu silahla dolaşan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

2 Trump ve Jinping Arjantin'de görüşecek ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Çin'in ekonomik açıdan ABD’ye zarar verdiğini ve Çin'le adil bir anlaşmaya açık olduğunu söyledi.

3 2 yaşındaki bebeği balkondan attı Kırıkkale'de teyzesi tarafından 5. katın balkonunda atıldığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

4 Trump'tan İran ve petrol açıklaması Trump İran'a yaptırımları konusunda, "Biraz daha yavaş gitmek istiyorum." dedi.

5 Yaya geçidinde durmayan sürücülere ceza yağdı İstanbul'da polis ekipleri yaya geçidinde denetim yaptı. Yol vermediği için 488 lira ceza kesilen bir sürücü ise "hakkımı helal etmiyorum" dedi.

6 Fatih Terim'den Eren Derdiyok açıklaması Fatih Terim, Schalke maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında kendisine yöneltilen Eren Derdiyok sorusunu "Yarın maçın skoru ne olursa olsun tüm soruları yanıtlayacağım" şeklinde cevapladı.