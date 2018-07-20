Malatya'da 4 aydır kayıp gencin cesedi derede bulundu

Darende'de 13 Mart günü zihinsel engelli Selimcan Kelleci (21) kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan ekipler, Tohma Çayı yanında Kelleci'nin kıyafetlerini bulunca suda arama yaptı. Birkaç gün süren çalışmalardan sonuç alınamayınca aramalar sonlandırıldı.

KAYALIKLAR ARASINDA SIKIŞMIŞ CESEDİ BULUNDU

Bu sabah saatlerinde vatandaşlar, çaydaki kayalıklar arasında sıkışmış erkek cesedi görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşları sonucu cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, 4 aydır aranan Kelleci'ye ait olduğu belirlendi. Kelleci'nin cesedi, otopsi için Hulisi Efendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.