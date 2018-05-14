Malatya'da 7 kişinin olduğu asansör 4. kattan düştü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada aynı asansöre binen 7 kişi de yaralandı. Yapılan ilk açıklamada hayati tehlikeleri bulunmadıkları belirtilen yararılar tedavi altına alındı.

YARALILARIN 2'Sİ ÇOCUK

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan Yeşilevler sitesi 2.bloktaki akrabalarını ziyarete gelen misafirlerin bindiği asansör henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 4’üncü kattan zemine çakıldı. Apartman görevlisinin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Vatandaşların da yardımı ile zemine çakılan asansörde yaralanan aynı aileden 7 kişi kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.





YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde inceleme yaparken, bina görevlisi Osman Karaca, olay sırasında 3.katta temizlik yaptığını belirterek, "3’üncü katta çöp atarken fark ettim asansörün düştüğünü, koşarak aşağı geldim.Kapıyı açtığımda yaralılar vardı. Sağlık ekiplerine haber verdim ve daha sonra yaralıları çıkarttık" diye konuştu.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.



