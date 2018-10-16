Malatya'da PKK'lı teröristin cenazesini HDP kaldırdı

1 Ünlü yazarlardan her şeyi ertelemek üzerine öğretici 17 alıntı Yazarlar, eserlerinde ertelemek konusunu nasıl işledi?

2 Ünlü yazarlardan her şeyi ertelemek üzerine 17 alıntı Yazarlar, eserlerinde ertelemek konusunu nasıl işledi?

3 ABD basını Prens'e lakap taktı: Kemik Testeresi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinde okların kendisine döndüğü Veliaht Prens Selman’a, yabancı basında yapılan tanımlamalara bir yenisi daha eklendi.

4 Memduh Ün kimdir Yeşilçam’ın yıldızlarını keşfeden, yönetmen ve yapımcı koltuğunda oturan, Memduh Ün’ün hayat hikayesidir.

5 Başakşehir'den Arda'ya para cezası Başakşehir Kulübü, Arda Turan'la ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı. İstanbul ekibi, 31 yaşındaki futbolcuya 2.5 milyon TL para cezası verildiğini duyurdu.

6 En iyi 60 genç yetenek listesinde 2 Türk var The Guardian, 2001 yılından sonra doğan gençler arasında en yetenekli 60 futbolcuyu seçti. Listede Altınordu'dan iki isim de yer alıyor.