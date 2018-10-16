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Malatya'da PKK'lı teröristin cenazesini HDP kaldırdı

Mehmetçik'in başarılı operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin tabutunu sırtlayan yine HDP heyeti oldu.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 14:29..
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Malatya'da PKK'lı teröristin cenazesini HDP kaldırdı

Terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı.

ŞIRNAK'TA NOKTA OPERASYONU

Şırnak'ta Hançer-2 operasyonu kapsamında Çırva Dağı'nda çıkan çatışmada Mahir Botan kod adlı Selçuk Köse etkisiz hale getirildi.

18'i asker, 9'u güvenlik korucusu toplam 27 şehidimizin katili olduğu belirlenen PKK'lı teröristin cenazesini HDP heyeti teslim aldı.

Malatya'da PKK'lı teröristin cenazesini HDP kaldırdı

TERÖRİSTİN TABUTUNU HDP TAŞIDI

Cenaze, Malatya'nın Yazıhan ilçesine götürüldü.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ve partililerden oluşan geniş bir heyetin katıldığı cenaze töreninin ardından PKK'lı terörist gömüldü.

Malatya'da PKK'lı teröristin cenazesini HDP kaldırdı

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