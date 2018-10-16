Malatya'da PKK'lı teröristin cenazesini HDP kaldırdı

Terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı.
ŞIRNAK'TA NOKTA OPERASYONU
Şırnak'ta Hançer-2 operasyonu kapsamında Çırva Dağı'nda çıkan çatışmada Mahir Botan kod adlı Selçuk Köse etkisiz hale getirildi.
18'i asker, 9'u güvenlik korucusu toplam 27 şehidimizin katili olduğu belirlenen PKK'lı teröristin cenazesini HDP heyeti teslim aldı.
TERÖRİSTİN TABUTUNU HDP TAŞIDI
Cenaze, Malatya'nın Yazıhan ilçesine götürüldü.
HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ve partililerden oluşan geniş bir heyetin katıldığı cenaze töreninin ardından PKK'lı terörist gömüldü.