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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı

Malatya'da silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

İHA | 20.03.2018 - 16:55..
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı tespit edilen 8 şahıs ve bu şahıslardan silah aldığı değerlendirilen 12 şahsın yakalanması amacıyla operasyon yapıldı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

KOM, TEM, Asayiş, Narkotik ve İlçe Emniyetinden toplam 95 personelin katılımı ile Malatya il merkezinde 22 adreste eş zamanlı yapılan planlı operasyonda 18 şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı

Operasyonlarda ayrıca, 8 adet ruhsatsız tabanca, 154 adet tabanca mermisi, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 337 adet tüfek fişeği, çok sayıda standart dışı bıçak ile silah/tüfek parça ve malzemeleri ele geçirildi.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı



Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı

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