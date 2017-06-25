Malatya'da silahlı kavga: 2 ölü 3 yaralı

Adnan Biçer, merkez Battalgazi ilçesi Turfanda Sokak'taki bir erkek kuaförüne pompalı tüfekle ateş açtı.

Kuaförde bulunanların da tabancayla karşılık verdiği kavgada Adnan Biçer, Şükrü, Mehmet ve Ramazan Tura ile kuaförün müşterisi Süleyman Güden yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan Ramazan Tura ve Adnan Biçer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Emniyet güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







