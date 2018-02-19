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Malatya’da terör operasyonunda 13 tutuklama

Malatya'da geçtiğimiz günlerde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA | 19.02.2018 - 21:51..
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, kentteki terörist cenazeleri, basın açıklamaları ve yürüyüşlere katıldıkları gerekçesiyle aralarında HDP Malatya İl Başkanı ve DBP il yöneticilerinin de bulunduğu 3’ü kadın 13 şüpheli, 13 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştı.

TERÖRİST CEZAEVİNDE

Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen HDP İl Başkanı Aydın Üstün, HDP İl Eşbaşkanı Perihan Yücekaya, DBP İl Eşbaşkanı Mahmut Bilgiç’in de aralarında bulunduğu 13 kişinin tamamı tutuklandı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

Malatya’da terör operasyonunda 13 tutuklama VİDEO

Malatya’da terör operasyonunda 13 tutuklama

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