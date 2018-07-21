Malatya'da uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

ABD Başkanı Donald Trump 505 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Rizeli bir ustanın atölyesinde yaptığı dev altıpatlar tabanca, görenleri hayrete düşürdü.

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Quaresma Çin'e transfer oluyor

Bir Çin kulübünün Quaresma'yı transfer etmek için Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Çinliler Portekizli yıldıza da yıllık 8 milyon euro öneriyor.