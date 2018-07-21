taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

Malatya'da uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünün bagajına emanet olarak verilen kolide, 58 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi

AA | 21.07.2018 - 11:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

TOZ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.

58 KİLO 500 GRAM

Durdurulan bir yolcu otobüsünün incelenmesi sırasında, bagaj kısmına emanet olarak verilen koli içerisinde 58 kilo 500 gram toz esrar bulundu.

3 KİŞİ ARANIYOR

Ekipler, uyuşturucuyu İstanbul'a göndermek üzere araca verenlerle alıcıyı belirlemek üzere yaptıkları çalışma sonucu 3 zanlının kimliğini belirledi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

22
Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

41
Rizeliden devasa altıpatlar silah

Rizeliden devasa altıpatlar silah

88
Quaresma Çin'e transfer oluyor

Quaresma Çin'e transfer oluyor

31
Adnan Oktar'ın ağabeyi, kardeşini savundu

Adnan Oktar'ın ağabeyi, kardeşini savundu

95
Rusya uzaydan gelen saldırıyı karşılayacak füzeyi denedi

Rusya uzaydan gelen saldırıyı karşılayacak füzeyi denedi

23
Yunanistan'a kaçan teröriste sığınma hakkı verildi

Yunanistan'a kaçan teröriste sığınma hakkı verildi

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM