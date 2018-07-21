Malatya'da uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.
58 KİLO 500 GRAM
Durdurulan bir yolcu otobüsünün incelenmesi sırasında, bagaj kısmına emanet olarak verilen koli içerisinde 58 kilo 500 gram toz esrar bulundu.
3 KİŞİ ARANIYOR
Ekipler, uyuşturucuyu İstanbul'a göndermek üzere araca verenlerle alıcıyı belirlemek üzere yaptıkları çalışma sonucu 3 zanlının kimliğini belirledi.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.