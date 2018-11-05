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Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

50 yaşındaki Hatice Şahin Malatya'da yalnız yaşayan bir kadın. 3 gündür haber alınamaması üzerine harekete geçildi. Şahin evinde ölü bulundu.

İHA | 05.11.2018 - 23:36..
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Şeyh Bayram Mahallesi Galip Demirel sokakta bulunan bir apartmanın 1. katında yalnız yaşayan Hatice Şahin'den 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık talimatı ile balkondan girdikleri evde Hatice Şahin'i yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulan polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahin'in cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu


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