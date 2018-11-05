Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

ABD Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Rus savaş uçağı tarafından taciz edildiğini duyurdu.

2

Cezayir ve İtalya Libya krizini görüştü

Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, ülkesini ziyaret eden İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya geldi.