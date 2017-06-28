taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5195
EURO
4,0018
ALTIN
141,64
PETR
46,5600

Malatya'daki darbe girişimi davasında duruşma başladı

Aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.

28.06.2017 - 10:37
  1. Haberler
  2. Gündem

Malatya'daki darbe girişimi davasında duruşma başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması için Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

14 TUTUKLU SANIK İÇERİ ALINDI

Cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık, jandarma ekiplerince içeri alındı. Diğer tutukluların ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılacakları öğrenildi.

Tutuklu yargılanan dönemin 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ve 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili duruşmaya gelmedi.

HUDUTİ, SEGBİS ARACILIĞIYLA KATILDI

Dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti duruşmaya SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden katılırken duruşmada bugün tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Duruşmada mahkeme heyetinin başkanlığını Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Koç yapıyor.

SALONUN GİRİŞİNDE KONTROL NOKTASI

Spor salonunun girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıklar ve yakınları, müştekileri ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra içeri aldı.

7 MART'TAN BU YANA 72 SANIK SAVUNMA YAPTI

Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 72 sanık savunma yaptı.

Tutuksuz sanıklar ile tanıkların dinlendiği bir önceki duruşmada, mahkeme heyeti 2. Ordu Komutanı ve darbe girişimi sırasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yapan Korgeneral İsmail Metin Temel'in gelecek celsede tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.

HUDUTİ BİR NUMARALI ŞÜPHELİ

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor.

SUÇLAMALAR VE CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İlginizi Çekebilir
20 bin turist gurbetçilerle birlikte geliyor
Gurbetçilere yönelik ‘Komşunu da al gel’ kampanyasında rakamlar belli oldu.
İçişleri: Bir haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık, son bir haftada terörle mücadele rakamlarını açıkladı.
Kılıçdaroğlu: Her türlü baskıya provokasyona hazırlıklıyız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 14. gününde Düzce'de açıklama yaptı.
Azez'e saldıran teröristler etkisiz hale getirildi
Fırtına obüsleri gece boyunca PYD/YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'deki mevzilerini imha etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

311
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

68
FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

30
Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

38
Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı

16
Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

96
Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM