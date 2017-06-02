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Malatya'ya bombalı eylem için gelen terörist öldürüldü

Malatya'ya bombalı eylem için geldiği belirlenen terörist yaşanan çatışmada öldürüldü.

02.06.2017 - 06:27
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Malatya İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü PKK elemanı bir kişinin bombalı saldırı için kentte geldiğini belirledi.

TESLİM OL ÇAĞRILARINA SİLAHLA KARŞILI VERDİ

Habertürk'ün haberine göre takibe alınan terörist için operasyon yapıldı. 'Teslim ol' çağrısına silahla karşılık verdiği belirtilen bombacı terörist etkisiz hale getirildi. Terörist ile birlikte çok sayıda patlayıcının ele geçirildi. Öldürülen teröristin kesin kimlik bilgileri ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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