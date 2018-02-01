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Malatya'ya şehit ateşi düştü

Çukurca'da, PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden sözleşmeli er Miraç Gürhan'ın acı haberini alan ailesi sinir krizi geçirdi.

DHA | 01.02.2018 - 16:13..
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin askeri üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan sözleşmeli er Miraç Gürhan'ın (23) acı haberi, Malatya'daki ailesine ulaştı.

Şehidin haberi, boşandıkları için ayrı evlerde oturan Zafer Mahallesi'ndeki annesi Serpil Canbay ile Hidayet Mahallesi'nde oturan babası Yasin Gürhan'a askeri yetkililer tarafından verildi.

Malatya'ya şehit ateşi düştü

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin anne ve babasının evlerine Türk bayrakları asıldı.

Malatya'ya şehit ateşi düştü

"PARA İÇİN YAPILACAK MESLEK DEĞİLSİN"

Sözleşmeli er olarak 2 yıldır görev yapan, bir kız kardeşi bulunan ve bekar olan şehit Miraç Gürhan'ın, "Para için yapılacak meslek değilsin. Anlatmayacağız, anlamazlar" paylaşımıyla sosyal medyada askerlik sevgisini ifade ettiği görüldü.

Malatya'ya şehit ateşi düştü

CENAZE YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit sözleşmeli er Miraç Gürhan'ın cenazesinin, yarın Malatya'da düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

Malatya'ya şehit ateşi düştü

Malatya'ya şehit ateşi düştü

Malatya'ya şehit ateşi düştü



Malatya'ya şehit ateşi düştü



Malatya'ya şehit ateşi düştü



Malatya'ya şehit ateşi düştü

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