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Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

252 milyar dolar dış borcu bulunan Malezya için kendi halkı kampanya başlattı. Ümit Fonu'na bağış yapan halk, 41 milyon dolar topladı.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 01:54..
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Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

Ülkelerinin dış borçları ödemesi için el birliği yapan Malezya halkı, hükümet tarafından kurulan Ümit Fonu'na 2 ayda 41 milyon dolar bağışladı.

Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

İLK GÜNÜN BAĞIŞI 2 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Malezya'nın Maliye Bakanı Lim Guan Eng, ne kadar para toplanacağı ile ilgili bir hedef olmadığını belirterek, halkın yaptığı bağışların ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını kaydetti.

Malezya halkı, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

TÜM BORÇ ESKİ BAŞBAKANDAN

Malezya'nın, seçim hezimetiyle iktidardan giden ve kendi kurduğu devlet fonu 1MDB'den en az 4.5 milyar dolar hortumlamakla suçlanan eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar dış borcu bulunuyor.

Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında bakanların maaşları da yüzde 10 düşürülmüştü.

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